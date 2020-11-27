الجزائر... الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في 24 ولاية

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وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن الولايات المعنية هي: الشلف، البويرة، الأغواط، البليدة، الجزائر العاصمة، تيارت، الجلفة، سعيدة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، البيض، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى وغليزان.

وأوضحت أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة 10:00 الجمعة وتستمر إلى فجر يوم غد السبت، تصل كميتها إلى 30 ملم.

وفي تنبيه ثان، أفادت الهيئة باستمرار تسقاط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية والجنوب الغربي، في ولايات تلمسان، بشار، سيدي بلعباس، النعامة وعين تيموشنت.

وأشارات إلى أن كمية الأمطار بها قد تصل إلى 40 ملم، ويستمر هطول الأمطار إلى الساعة 15:00.