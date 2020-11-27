يا هيه لا غلبني الشوق وحدوده حطام

قولي ازعل ولا ابعد ولا قلبه اشتكيه **

دام في قربي وبعدي احتمالاته صدام

ارحل اقبل بالهزيمة ولا احن وارتجيه **

من غلبني شوقه فيني كل نبضاتي هيام

مدري اعلن له غرامي ليل فيني يحتريه **

ولاّ تتسيد عروقي نبضي الساكن غمام

اهمل النبضة البريئة وينطفي جمرٍ يبيه **

كل ما مد بغرامه روحي تشعر بالتمام

يجزر بوصل المشاعر موج يتحسف عليه **

كنه عمقي بالمحيط ورمحي وحدود السهام

وكنها كل المشاعر باع فيها وتشتريه قصيدة الشاعرة : مرفت بخاري

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