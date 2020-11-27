الشيخ محمد علي صيرفي في رحمة الله

إنتقل إلى رحمة الله تعالى “عميد اسرة صيرفي” الشيخ محمد علي صيرفي, أحد أعيان مكة المكرمة, صباح يوم الثلاثاء، ووري جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم. الفقيد عم الزميل عمر صيرفي .

صحيفة الخليج الالكترونية التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل عمر صيرفي ، ولأبناء وبنات الفقيد, ولكافة أسرته – رحمه الله -, سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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