النيابة تحذر من الدخول لحافز بدون تصريح

أكدت النيابة العامة أن محاولة الدخول إلى منصة “حافز” من شخص غير مصرح له تُعد جريمة معلوماتية.
وأوضحت النيابة أن القانون أقر بعقوبة كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن والغرامة أو بإحداهما، ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال.
وأوضحت النيابة أن العقوبات تشمل، مخالفات الدخول بدون تصريح، أو تحديث البيانات، أو إجراء تدريبات، أو مشاركة اسم المستخدم لشخص غير مصرح له.
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