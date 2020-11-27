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وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أن عصابات "داعش" الإرهابية انكسرت انكسارا كبيرا في العام الجاري، وانخفض عدد هجماتها الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية، لاسيما الجهود الاستخبارية وهي الآن في مرحلة الاندحار.
وقال الخفاجي:
إن القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستخبارية التي مارست ضغطا كبيرا على هذه المجاميع الإرهابية.
وأشار تحسين الخفاجي إلى أن "المواطن بات واعيا لما يتم طرحه من تلك العصابات التي تحاول الكذب باعتمادها على مواد أرشيفية قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها الإرهابية المنهارة معنويا، بسبب الضربات المتتالية التي تتلقاها هذه العصابات، وإلقاء القبض على عناصرها وقياداتها الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق... العمليات المشتركة: تنظيم "داعش" في مرحلة "انكسار كبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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