شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار على السعودية والبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، فمن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد في السعودية، وفى الامارات الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أما فى البحرين فيتوقع أن يكون معتدلاً بوجه عام مع بعض السحب أحيانًا و تصاعد الأتربة .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق القصيم ، حائل، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-42كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون سحب ركامية شرقاً وتظهر السحب ليلاً غرباً وعلى الجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 كم س، تصل إلى 40 كم س أحياناً.

وأوضح المركز - فى بيانه اليومى - أن الموج فى الخليج العربى متوسط ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثانى عند 00:06 .. بينما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزر الثانى عند الساعة 05:10.

وأضاف أن الموج فى بحر عمان متوسط وسيحدث المد الأول عند 20:51 والثانى عند الساعة 07:45 .. بينما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 14:14 والجزر الثانى عند الساعة 02:25.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبى 30 18 75 30.

دبــى 30 20 65 25.

الشارقة 32 19 70 20.

عجمان 31 20 70 20.

أم القيوين 30 18 70 20.

رأس الخيمة 30 19 75 30.

الفجيرة 28 20 60 20.

العين 29 17 75 30.

ليوا 30 18 75 30.

الرويس 29 19 75 40.

السلع 30 18 80 35.

دلما 30 21 75 35.

طنب الكبرى 29 17 75 50.

طنب الصغرى 29 17 75 50.

أبو موسى 29 17 75 50.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة فى مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى غائم مع فرصة لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

الرياح: جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل الى 35 عقدة أحيانا.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من امطار رعدية و هبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر قد يصل الى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 35%.

أعلى مد فى الساعة 3:58 مساء وفى 4:09 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 10:11 مساء وفى الساعة 9:51 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 6:05 صباحاً والغروب عن الساعة 4:45 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 28 °ﻡ

نهارًا

غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 12 - 45 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا

غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .