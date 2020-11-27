شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة الانباء السعودية .

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 288 إصابة، فيما استقر إجمالى حالات الوفيات عند 171 وفاة.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، أعلنت تسجيل 26 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة الموريتانية، عن الدكتور سيدى ولد الزحاف منسق الكوفيد فى وزارة الصحة قوله: إنه تم تسجيل 26 إصابة مؤكدة وتعافى 27 مصابا.

وأضاف البيان، أن إجمالى الإصابات بلغ 8193 حالة، فيما وصل إجمالى حالات الشفاء 7636 حالة، وإجمالى حالات الوفاة 169 وفاة.