شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يهز دمشق وريفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هز زلزال متوسط القوة العاصمة السورية دمشق وريفها، وذكر المركز الوطنى للزلازل التابع لوزارة النفط السورية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 60 كيلومترا، الساعة 00:08 بالتوقيت المحلي.

أفاد مراسل "روسيا اليوم" فى سوريا بأن هزة أرضية متوسطة الشدة وقعت بعد منتصف مساء الخميس، وشعر بها سكان العاصمة دمشق ومناطق فى ريف دمشق.

وأضاف أن الهزة تبعد مسافة 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة جيرود، فى ريف دمشق.