شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1085 إصابة جديدة و 23 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد , ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 79110 إصابات، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس". وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أن إجمالى الوفيات بلغ 2352 حالة وفاة , فيما وصل إجمالى حالات الشفاء إلى 51334 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.