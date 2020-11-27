وزير مالية لبنان: احتياطيات العملة الأجنبية تبلغ 17.9 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القائم بأعمال وزير مالية لبنان اليوم الخميس إن احتياطيات العملة الأجنبية تبلغ 17.9 مليار دولار وإنه ثمة نقاشات بخصوص تقليص الإنفاق على الدعم، وقال الوزير غازى وزنى فى مقابلة مع إل.بي.سي.آى إنه يؤيد ترشيد الإنفاق على الدعم لثلاثة أشهر أو أربعة لحين تشكيل حكومة جديدة.

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