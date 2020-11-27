شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلاً مع بلاغ مواطن.. المرور يضبط مركبة تحمل معدات ثقيلة بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط مركبة تحمل معدات ثقيلة في الرياض، وذلك في تفاعل سريع مع مقطع فيديو وثقه مواطن.
وأظهر المقطع، الذي وثقه المواطن، مركبة تحمل معدات ثقيلة تسير بسرعة عالية، في أحد شوارع الرياض، مما عرض قائدي المركبات للخطر.
وعلقت المرور في تغريدة عبر “تويتر” ردا على المواطن: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم معالجة بلاغكم”.
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