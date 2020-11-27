انتصار السيسي تقول رأيها في محمد صلاح

وأكدت السيسي في لقاء لها مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أن "صلاح فخر لكل المصريين، وما وصل إليه جاء بعد تعب وجهد شديد منه، ويجب أن يصل ذلك إلى المواطنين".

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وتابعت: "لا أريد أن ينظر البعض إلى نهاية القصة فقط وأن صلاح أصبح نجما كبيرا، هذا الأمر لم يحدث في يوم وليلة، فهناك الكثير من المتاعب التي واجهها محمد صلاح في الكواليس".

وأضافت موضحة: "صلاح اجتهد وتعب واتدرب، وشاهد أيام عصيبة، لا شيء يأتي بسهولة".

ووجهت قرينة الرئيس المصري رسالة إلى كل شخص يريد أن يصبح شيئا، قائلة له: "ستمر بخطوات صعبة، وستمر بأمور أصعب، يجب أن تعلم أنك ستتعب ولكن ستصل في النهاية".

يشار إلى أن محمد صلاح شارك قبل 3 أيام أول صورة له بعد إعلان شفائه من فيروس "كورونا" المستجد.

ونشر صلاح على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل جائزة الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل عدة أيام.

وعلق صلاح على الصورة: "يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر".

وكرم اتحاد الكرة المصري محمد صلاح، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نظرا لجهوداته الكبيرة التي حققها للكرة المصرية، وتحقيق بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان التكريم قبل اكتشاف إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وهي الإصابة التي حرمته من مشاركة منتخب بلاده في مبارة توغو ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.