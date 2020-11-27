شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 51 وفاة و1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمإلى للوفيات إلى 3034 حالة. وأضافت الوزارة- فى بيان حول الوضع الوبائى فى البلاد- أنه جرى تسجيل 1168 إصابة جديدة بألفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 92 ألفًا و475 إصابة.

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل 51 وفاة و1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.