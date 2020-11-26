قرينة الرئيس: هكذا تصرف السيسي في يوم زفاف ابنته... فيديو

وقالت في لقاء لها مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية إن زوجها عكس غالبية الآباء في تلك المناسبة لم يكن حزينا من زواج ابنته ومغادرتها المنزل.

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وأشارت انتصار السيسي إلى أنه "توقعنا في البداية أن يكون رد فعله حزينا في يوم زفاف ابنته آية لمفارقته له بسبب حبه الشديد لها، ولكن أخبرني أنه كان يشعر بالسعادة في يوم زفافها".

وأضافت السيسي: "لقد أخبرني زوجي أنه سعيد من أنه سيجعل ابنته تعيش حياة وتؤسس أسرة، خاصة وأننا أحسنّا اختيار العريس، وتساءل لماذا الناس تحزن وتبكي في ذلك اليوم".

ونفت انتصار السيسي إن كان زوجها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان حزينا في يوم زفاف ابنته، مؤكدة أن ردة فعله كانت مختلفة.

وأكدت انتصار السيسي أن مشاهدتها لحفيدتها الأولى ملك لأول مرة كانت قوية جدا، خاصة وأنها تشبه ابنتها آية في الملامح.

من ناحية أخرى، أوضحت قرينة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة" أن نشأة زوجها في حي شعبي أثّرت عليه في حكمه على المرأة المصرية.

وأوضحت أن ذلك من الأمور التي جعلته يحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة، لأنها تتعب وتشقى، وأمنيتها أن ترى أبناءها سعداء ولا تفكر في نفسها".