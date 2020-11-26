"أنصار الله": التحالف يجدد استهداف محافظة مأرب بـ 11 غارة جوية

القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 10 غارات على مديرية صِرواح غربي مأرِب، ونفذ غارة أخرى على مديرية مدَغِل شمال غربي مأرِب.

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وجاءت سلسلة الغارات الجوية على مأرِب غداة تعرض المحافظة النفطية إلى 15 غارة استهدفت مديرية مدَغِل التي تشهد معارك مستمرة بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله".

واتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف، اليوم، بخرق الهدنة الأممية المعلنة في محافظة الحديدة غربي اليمن، في 18 كانون الأول/ ديسمبر العام 2018م، من خلال "شن ثلاث غارات عبر طيران تجسسي مقاتل على منطقة الفَازة (في مديرية التُحيتا جنوبي الحديدة)".

في سياق الغارات أيضاً، نفذ التحالف العربي، غارتين جويتين على مديرية نِهم شرقي العاصمة صنعاء وسط اليمن، حسب "المسيرة".