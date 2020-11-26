شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تنضم إلى منظمة تعاون رقمى أطلقتها السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت باكستان كعضو مؤسس إلى منظمة التعاون الرقمي التى أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال حدث افتراضي استضافه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى عبدالله السواحه، وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الخميس، أن من بين الدول الأخرى التي دُعِيَت للانضمام كأعضاء مؤسسين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والكويت والأردن، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، وثمن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذى شارك في الحدث عبر رابط الفيديو المبادرة بعيدة النظر من قبل المملكة.

وأكد أن المنظمة ستساعد في سد المتطلبات المتزايدة من التعاون الدولي في المجال الرقمي، وأن المنظمة ستقدم منصة لتعزيز أجندة الرقمية الدولية في مجالات العلوم والصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والزراعة والأمن.