شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاح استرازينيكا يحتاج أبحاثاً إضافية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس شركة تصنيع الأدوية البريطانية أسترازينيكا الخميس إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره لمحاربة كوفيد-19 بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يقدمها.



وقال الرئيس التنفيذي باسكال سوريو لوكالة بلومبرغ، "الآن بعد أن وجدنا ما يبدو أنه أكثر فاعلية، علينا التحقق من صحة ذلك، لذلك نحتاج إلى إجراء دراسة إضافية".

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