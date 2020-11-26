وزير الخارجية العراقي: لا نريد لبغداد أن تكون ساحة صراع بين واشنطن وطهران

وقال الوزير العراقي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في موسكو، على هامش زيارته إلى روسيا: "لا نريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين إيران والولايات المتحدة"، مضيفا أن ذلك أثر سلبيا على العراقيين.

ولفت إلى أنه لا يتوقع "تغييرا جذريا في الصراع الأمريكي الإيراني".

وأشار فؤاد حسين إلى أنه يتوقع "تعاملا مغايرا" لإدارة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن مع الملف العراقي.

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وأوضح أن بايدن ووزير خارجيته بلينكن سيعطيان الأولوية لملف بلاده.

وفي سياق آخر، أكد فؤاد أن العلاقات بين العراق والكويت قوية رغم الماضي المؤسف، كما اعتبر السعودية شريكا مهما للعراق، مشددا على رفض بلاده نشاط حزب العمال التركي، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لا يحق لتركيا التوغل في الأراضي العراقية.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد بلاده لتلبية الاحتياجات العسكرية العراقية من الصناعات الروسية، مشيرا إلى زيارة سيقوم بها وزير الدفاع العراقي إلى روسيا في المستقبل القريب.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير الخارجية العراقي في موسكو: "لطالما لعب بلدنا ولا يزال يلعب دورا مهما وكبيرا للغاية في ضمان القدرة الدفاعية للعراق، وتجهيز الجيش وقوات الأمن، بما في ذلك في سياق التهديدات الإرهابية. نحن على استعداد لتلبية أي احتياجات عراقية من المنتجات العسكرية الروسية الصنع".

وأشار لافروف إلى أن "وزير الدفاع العراقي سيقوم بزيارة إلى روسيا في المستقبل القريب، حيث سيتم بحث هذه المسألة بالتفصيل