بينها مصر... 4 دول عربية تعقد اجتماعا رفيع المستوى لبحث الأزمة السورية

وجاء في بيان مقتضب نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها بمنصة "فيسبوك": "عقدت مصر والسعودية والإمارات والأردن اجتماعا تشاوريا، اليوم، على مستوى كبار المسئولين فى وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية".

وأضاف أن الدول الأربع نظرت أيضا في سبل تسوية الأزمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري الشقيق.

قبل أيام قليلة، بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري لدى موسكو، إيهاب نصر، تنسيق توجهات البلدين تجاه قضايا الشرق الأوسط، مع التركيز على الأوضاع في ليبيا وسوريا.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أنه: "خلال المحادثة، جرى بحث تنسيق النهج بشأن القضايا الإقليمية مع التركيز على حل الأزمات في ليبيا وسوريا". وذكرت الوزارة أن الاجتماع عقد بمبادرة من الجانب المصري.