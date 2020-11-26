شكرا لقرائتكم خبر عن مصر عضوا بالمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرى انتخاب دولة الكويت، رئيسا للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه، للعامين 2020-2021 والجزائر نائبا للرئيس، وقرر المجلس - فى ختام أعمال دورته الثانية عشرة، والتي عقدت عبر (الفيديو كونفرانس) - أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامين 2020 – 2021 من ترويكا مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (السعودية، تونس، الجزائر) وثلاثة أعضاء بالتناوب، وفقاً للترتيب الهجائى للدول الأعضاء (لبنان، ليبيا، مصر)، والدول المنتخبة: الجزائر والكويت.

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