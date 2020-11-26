شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «حساب المواطن» لضمان استمرارية الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية التأكد من تحديث بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك لضمان استمرارية العدم وعدم تأثره بعدم تحديث البيانات.

وأوضح حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن تحديث البيانات المدخلة سابقًا يكون خلال مدة 15 يومًا من حدوث أي تغيير عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك لضمان استمرارية الدعم.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأضاف أن 78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.