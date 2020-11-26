دولة خليجية تتجه لمنح المقيمين لقاح كورونا مجانا

وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الصحة في دولة الكويت تعكف على تحديد طرق تلقي لقاح فايزر الخاص بكورونا، واللقاحات الأخرى في حال وصولها أواخر العام الحالي والربع الأول من 2021، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

واستبعدت المصادر فرض رسوم على المقيمين لتلقي لقاحات كورونا، في حال توافرها بحسب الاتفاقات المبدئية مع الشركات المنتجة لها.

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وأوضحت أن الاتفاقات "المبدئية" تنص على استيراد نحو مليون جرعة من لقاح فايزر، ومليون و700 ألف جرعة من موديرنا، و3 ملايين جرعة من "أكسفورد-أسترازينيكا"، وبمعدل جرعتين لكل شخص.

وأكدت أن استيراد نحو 5.7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في حال اعتمادها عالمياً تكفي لنحو 2.8 مليون نسمة تقريبا.

وقالت إن هذه الكمية المتفق عليها تعد كافية من حيث المبدأ، خاصة أن أغلب اللقاحات لا ينصح بمنحها لمن دون الـ 18 عاما والأطفال عموما خلال الفترة الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن الأولوية في تلقي تطعيمات كورونا للشرائح المستهدفة، والمواطنين، قبل المقيمين، لافتة إلى أن كبار السن وأصحاب عوامل الاختطار وذوي الاحتياجات الخاصة والطواقم الطبية والهيئات التمريضية في المرافق الصحية والعاملين في الصفوف الأولى، سيتم منحهم اللقاحات في مراحلها الأولى، قبل التدرج على الفئات الأخرى.