تفاصيل جديدة في قضية اختفاء لاعب الكرة المصري ميدو جابر... هل اختطف؟

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن الفحص أثبت تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا.

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فيما نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن أسرة اللاعب قولها، إن إدارة الفندق قامت بتفريغ كاميرات المراقبة، وتبين من المعاينة خروج اللاعب بصحبة شخصين، وهو ما دفع إدارة الفندق لتحرير محضر بالواقعة لسرعة التحري وجمع المعلومات.

وقالت أجهزة الأمن إن اللاعب لم يتعرض للخطف وإنه خرج من الفندق بإرادته صحبة شخصين ظهرا فى كاميرات المراقبة وهما يتحدثان مع اللاعب.

وأعلن شقيق اللاعب، الأربعاء، عن اختفائه من معسكر فريقه الحالى، وقال إن إدارة النادي أبلغته أن هناك شخصين طلبا التقاط الصور مع ميدو جابر فى فندق المعسكر، وبعدها اختفي اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.

وقال المشرف العام على الكرة في سيراميكا لقناة "صدى البلد" أمس: "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".

وواصل:

ميدو تفاجأ بعدم عمل الكارت الخاص بغرفته وذهب عامل لتنشيط الكارت، وفوجئنا بأن مسؤول الاستقبال طلب اللاعب بنفسه وهذا ليس طبيعيا، واضطر ميدو للذهاب للاستقبال لتنشيط الكارت.

وتابع: "كان هناك شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر وفجأة بعد الصورة ذهب معهما خارج الفندق ومنذ تلك اللحظة تم غلق هاتفه ولم يظهر اللاعب بعد ذلك وكل متعلقاته متواجدة في غرفته".

واختتم المسؤول بقوله: "لا نعلم أي شيء عن ميدو جابر حتى الآن ولا أعرف إن كان بخير أو تم اختطافه أو أي شيء وقمنا بعمل محضر".