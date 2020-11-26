"فرنسا مطمئنة"… فشل حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في الجزائر

وصرح السفير أن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في الجزائر قد فشلت، مرجعا ذلك للحضور القوي للبضائع الفرنسية في السوق الجزائرية.

وقال السفير فرنسوا إنهم مطمئنين، فحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية لم يكن لها تأثير على أرض الواقع في الجزائر، ويعود ذلك لعدة أسباب، أبرزها نوعية المنتجات الفرنسية وكذلك ارتباط الجزائريين بها، فهم أكبر مستهلكي المنتجات الفرنسية.

وذلك بعد صدور عدة تقارير حول الضرر البالغ الذي لحق بالمنتجات الفرنسية، عبر العالم الإسلامي وحتى في الجزائر، جراء هذه الحملة، بشكل استنفر مسؤولي باريس، الذين دعوا رسميا نظراءهم في المنطقة للتدخل ووقف هذه الحملة، بحسب موقع "الشروق".

يذكر بأن حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية قد بدأت بعد خطاب توجه فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال حفل تأبين المعلم صمويل باتي الذي قتل على خلفية الرسوم المسيئة، قائلا: "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر بعضهم".