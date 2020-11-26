خبير: دول الخليج قد تتحاور مع إيران عبر وساطات

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وأكد أصفهاني أن التوجه العام للإدارة الأمريكية الجديدة، بزعامة جو بايدن، هو إحداث تغيير في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وإجراء حوار مع طهران، الأمر الذي سينعكس على العلاقات الإيرانية مع دول الخليج.
وتوقع الكاتب أن "دول الخليج قد تتحاور مع إيران عبر وساطات، ولكن بعد معرفة التوجه الأمريكي نحو إيران نفسها.
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