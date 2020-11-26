السودان يجلي رعاياه من تيغراي الإثيوبية

وقالت الخارجية السودانية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنها "أطمأنت على سلامة المواطنين السودانيين".

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وأوضح البيان أن "الوزارة ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجودين في تيغراي، وذلك عبر سفارة جمهورية السودان في أديس أبابا".

وأشار البيان إلى "نجاح السفارة في إجلاء المواطنين العالقين بالإقليم والذين وصلوا إلى أديس أبابا، وذلك بفضل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والسلطات الإثيوبية".

كما وجهت الشكر للأمم المتحدة (مكتب المنسق المقيم) والسلطات الإثيوبية على تسهيل إجراءات الإجلاء".

وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" قد أفادت، صباح اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أمر قواته العسكرية بالتوجه نحو عاصمة إقليم تيغراي، طالبا من المواطنين البقاء في منازلهم.

وأكدت أن التحرك العسكري للجيش الإثيوبي جاء بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة لقادة تيغراي للاستسلام، التي منحتها لهم الحكومة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد كان قد أعلن، قبل 3 أسابيع، الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعدما قال إنها هاجمت معسكرا للجيش وحاولت سرقة معداته.

وأودى الصراع بحياة المئات، وربما الألوف، من الجانبين ودفع نحو 30 ألفا للفرار إلى السودان وأثار الشكوك حول سمعة أحمد، أصغر زعماء أفريقيا سنا، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، لإبرامه اتفاق سلام مع إريتريا.