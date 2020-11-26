الطقس السيئ يدفع الخطوط السعودية إلى إصدار تنبيه للمسافرين

وقال المركز الإعلامي للخطوط السعودية في حسابه على تويتر: "ضيوف "السعودية" الكرام: نظراً لحالة الطقس هذه الأيام وما يصاحبها من تحديات تشغيلية، نرجو منكم الحضور إلى المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. متمنين لكم رحلة آمنة".

وفي وقت سابق اليوم، دعا المركز الوطني للأمطار في السعودية جميع المواطنين إلى "التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة والمتعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية حفاظاً على سلامتكم".

وسبق أن توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).