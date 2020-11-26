شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر: دخول غير المصرح لهم إلى «حافز» جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت النيابة العامة أن الدخول إلى “حافز” من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما .

وأوضحت النيابة أن العقوبة تشمل كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال ، وهي :

– دخول غير مصرح .

– تحديث البيانات .

– إجراء التدريبات .

– مشاركة اسم المستخدم لشخص غير مصرح له .