شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لإصدار فاتورة سداد عبر خدمة «ناجز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضحت وزارة العدل الخطوات التي تُمكن من إصدار فاتورة سداد عبر “ناجز” . وأشارت عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر أن إصدار الفاتورة يمر بـ 10 خطوات كالتالي : 1 – الدخول عبر بوابة ناجر .

2- استعراض الطلبات من خلال لوحة معلوماتي .

3- الطلبات المقامة ضدي .

4 – اختر عرض الطلب .

5 – اختر القرارات .

6 – اختر التفاصيل لاستعراض فاتورة سداد .

7 – طلب إجراء من الدائرة .

8 – طلب إصدار فاتورة سداد .

9 – حدد السبب (لم يتم إصدار فاتورة سداد ؟) .

10 – الخطوة الأخيرة هي الإرسال .

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