ملك البحرين يتلقى رسالة من نتنياهو

وأكدت وكالة أنباء البحرين "بنا"، ظهر اليوم الخميس، أن الملك حمد بن عيسى تلقى برقية تعزية ومواساة من نتنياهو، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الأسبق.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت أول أمس، الثلاثاء، أن نتنياهو سيتوجه إلى البحرين، في أول زيارة علنية في تاريخ بلاده لدولة خليجية، وبعدها بيوم واحد، تم تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى.

ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.