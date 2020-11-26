شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى يعلن انطلاق الحوار الاقتصادى والاجتماعى حول مخطط التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، انطلاق الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية في إطار تعزيز السياسة التشاورية التي تنتهجها الحكومة مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني، والهادفة إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وخاصة منها قانون المالية للسنة القادمة.

وأوضح المشيشي - خلال لقائه، بقصر الحكومة بالقصبة، بممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية بحضور وزير الاقتصاد، علي الكعلي، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، اليوم الخميس - أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار مزيد من التشاور بشأن المسار الاستراتيجي الذي ستعتمده الحكومة في قانون المالية وحول السياسات التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد.

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أهمية هذا اللقاء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة والذي يهدف إلى التفاعل الإيجابي مع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على نتائج العمل الحكومي في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية بالبلاد

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء التونسى يعلن انطلاق الحوار الاقتصادى والاجتماعى حول مخطط التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.