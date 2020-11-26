شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، فيما تم شفاء 56 حالة، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائى ليوم الثلاثاء الماضى، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 196 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 6 ولايات. وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 16 ألفا و864 حالة، بينها 1215 وفيات، و9964 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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