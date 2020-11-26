شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يتلقى برقية تعزية من نتنياهو فى وفاة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء البحرين، إن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تلقى برقية تعزية ومواساة من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وكانت قد نكّست الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية بمملكة البحرين، العلم الوطني للمملكة ، وذلك حدادًا لوفاة الأمير خليفة بن سلمان.

ويعمّ الحزن أرجاء المملكة بوفاة الأمير الراحل والذي يمثّل رمزًا وطنيًا قاد دفّة السلطة التنفيذية لعقود من العطاء والبذل والإنجاز، وتحقيق الريادة للوطن في المجالات المختلفة.