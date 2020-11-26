شفاء 717 حالة مصابة بفيروس كورونا بالكويت.. وتسجيل 330 إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 717 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 134 ألفا و750 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال717 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 626 حالة من فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة، و330 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 872 حالة، وعدد المصابين إلى 141 ألفا و547 حالة.