الصحة الكويتية: تطعيم المقيمين بلقاح كورونا سيكون مجانا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف وزارة الصحة الكويتية، على تحديد طرق تلقي لقاح (فايزر) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واللقاحات الأخرى حال وصولها أواخر العام الحالي وخلال الربع الأول من 2021.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة الكويتية – في تصريح صحفي اليوم الخميس – عن أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق تلقيها لأكثر من شريحة في المرحلة الأولى من وصول لقاح (فايزر)، مستبعدة في الوقت نفسه فرض رسوم على المقيمين لتلقي اللقاحات حال توفرها بحسب الاتفاقات المبدئية مع الشركات المنتجة لها.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقات المبدئية تنص على استيراد نحو مليون جرعة من لقاح (فايزر)، ومليون و700 ألف جرعة من لقاح (موديرنا)، وثلاثة ملايين جرعة من لقاح (أكسفورد – أسترازينيكا)، وبمعدل جرعتين لكل شخص، حيث إن تلك اللقاحات هي الأقرب للحصول على موافقات الهيئات والمنظمات الصحية العالمية، قبل الشروع في توزيعها بدول العالم.

وأضافت أن استيراد نحو 5.7 مليون جرعة من لقاحات (كورونا) في حال اعتمادها عالمياً، تكفي لنحو 2.8 مليون نسمة تقريبا، موضحة أنها تعد كافية من حيث المبدأ، خاصة أن أغلب اللقاحات لا ينصح بمنحها لمن دون 18 سنة والأطفال عموما خلال الفترة الحالية.

وأكدت المصادر أن الأولوية في تلقي تطعيمات (كورونا) ستكون للشرائح المستهدفة، والمواطنين الكويتيين قبل المقيمين، لافتة إلى أن كبار السن، وأصحاب عوامل الاختطار، وذوي الاحتياجات الخاصة، والطواقم الطبية، والهيئات التمريضية في المرافق الصحية، والعاملين في الصفوف الأولى، سيتم منحهم اللقاحات في مراحلها الأولى، قبل التدرج إلى الفئات الأخرى.