شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تكثف الاستعداد لسقوط الأمطار في المسجد الحرام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجهيزات مكثفة الجهود في المسجد الحرام استعدادًا لاستقبال هطول الأمطار على العاصمة المقدسة، ونشر الحساب الرسمي لشئون الحرمين على "تويتر"، صور لأعمال تجهيز باحات المسجد الحرام ومعدات التنظيف لعدم عرقلة أعمال الصلاة والمعتمرين خلال سقوط الأمطار، فضلا عن استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.



دخول المصلين لصحن الكعبة



تجهيزات الامطار فى المسجد الحرام

كما نشرت صفحة شئون الحرمين، فيديو لهطول الأمطار على المسجد الحرام وتسهيل عملية الطواف على المصلين أثناء أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة بعد تنفيذ تجهيزات الاستعداد لسقوط الأمطار مع التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارين لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف، الأول للعربات بطول 155 متراً، ويستوعب 45 عربة، وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة.



تنظيف صحن الكعبة



جانب من التجهيزات

فيما جرى اعتماد المسار الثاني بطول 145 متراً، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب 50 شخصاً، خُصّص لكبار السن الذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلاً عليهم لصعوبة حركتهم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي أنه تم تخصيص مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، خدمة وتقديراً لهم والتيسير عليهم.

وفي وقت سابق، أقيمت شعيرة صلاة الاستسقاء فى المسجد الحرام، الخميس الماضي، وسط ضوابط وتدابير وقائية شديدة للحفاظ على المصلين والقائمين على المسجد من تفشى عدوى فيروس كورونا، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر" ، مجموعة من الصورة لإقامة شعيرة صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد بين صفوف المصلين وارتداء المصلين للكمامات، فضلا عن وقوف العمال وسط الصفوف لمراقبة تنفيذ الإجراءات.