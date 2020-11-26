شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يجلى مواطنيه العالقين فى إقليم تيجراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن سفارة السودان في أديس أبابا نجحت في إجلاء المواطنين العالقين بإقليم تيجراي، والذين وصلوا إلى أديس أبابا، لافتة إلى أن عملية الإجلاء تمت بفضل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والسلطات الإثيوبية. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الخميس، إنها ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجودين في الإقليم، عبر سفارة السودان في أديس أبابا، معربة عن شكرها لمكتب الأمم المتحدة، والسلطات الإثيوبية على تسهيل إجراءات الإجلاء.

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