شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموسكو يناقش مكافحة الإرهاب مع نائب وزير الخارجية الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير مصر فى روسيا إيهاب نصر بنائب وزير الخارجية الروسى اوليج سيرمولتوف فى العاصمة الروسية موسكو، أمس الأربعاء.

وقال بيان الخارجية الروسية، إن اللقاء الذى جاء بطلب من الجانب المصرى شهد مناقشة بعض جوانب مكافحة الإرهاب الدولية وأيضا التعاون الثنائى بين مصر وروسيا فى هذا المجال بما فى ذلك مجموعة العمل الوزارية حرب مكافحة الإرهاب.

ويلتقى السفير إيهاب نصر بشكل دورى مع مسئولى الهجرية الروسية لبحث آخر المستجدات فى العلاقات الثنائية وعلى الساحة الإقليمية.

من ناحية أخرى، يستقبل ميناء الإسكندرية اليوم، الخميس، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها قادمة من روسيا، حيث تضم الدفعة 13 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، ووصل حتى الآن 138 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادي.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يو.