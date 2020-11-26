“الداخلية” تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش

الخليج – واس :
أعلنت وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولات لتهريب (459) كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و(24) طناً و(731) كيلوجراماً من القات المخدر بمنطقتي جازان ونجران.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم إيقاف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وعددهم (225) متهماً، بينهم (184) متهماً من الجنسية اليمنية و (23) متهماً من الجنسية الإثيوبية و (15) مواطناً و (3) متهمين من الجنسية الصومالية.
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