شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الملاحة بميناء جدة.. ومطار الملك عبدالعزيز: الحركة الجوية منتظمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة استئناف الحركة الملاحية بميناء جدة الإسلامي، بعدما توقفت حركة الملاحة البحرية فيه منذ ساعات بسبب ارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح.

من جهة أخرى، أكد مطار الملك عبدالعزيز، أن الحركة الجوية منتظمة، مشيراً إلى أنها لم تتأثر بالحالة المطرية حتى الآن.

وشهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم، هطول أمطار غزيرة تزامناً مع بدء الحالة المطرية “سقيا”.