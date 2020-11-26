سوريا تتجهز للموجة الثانية من تفشي "كورونا"

الدكتور عمار شأنه شأن الكثيرين من الأطباء السوريين، الذين بدؤوا ببث رسائلهم التحذيرية حول ازدياد أعداد حالات الإصابة بفايروس كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة خلال الذروة القادمة لانتشار الفايروس والتي تنتظرها البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أمس رقما قياسيا من إصابات ووفيات كورونا اليومية، بواقع 90 إصابة جديدة و6 وفيات، لتصل حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 7459 شفيت منها 3271 وتوفيت 391 حالة.

© Sputnik . Leen Hamdan سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

من جهته، أعلن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن سوريا لم تدخل مرحلة الذروة الجديدة من كورونا، مشيراً إلى أن أعداد الإصابات ما تزال تحت السيطرة، فيما بين مدير مشفى المجتهد أحد أهم مشافي العاصمة السورية الدكتور أحمد عباس، أن إجمالي الإصابات لمرضى كورونا لم تصل حتى الآن إلى الربع من أعداد الإصابات التي سجلتها البلاد خلال الذروة السابقة لانتشار الفيروس، موضحاً أن الزيادة الحالية بأعداد المراجعين المشتبه إصابتهم تتراوح بين 10-15%.

© Sputnik . Leen Hamdan سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

الفرق التطوعية تتأهب

خلال الموجة السابقة للفيروس كان المجتمع الأهلي، ممثلاً بالفرق التطوعية، رديفا هاما للقطاع الصحي في سورية، فعندما امتلأت المشافي توجه المرضى إلى أرقام الجمعيات لطلب المساعدة بمختلف أشكالها من استشارات طبية ومعاينات منزلية، وصولاً إلى اسطوانات الأوكسجين، وبتضافر جهود وزارة الصحة والفرق التطوعية، تجاوزت البلاد الموجة الأولى من الفيروس بخسائر لم تكن قليلة.

© Sputnik . Leen Hamdan سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

ومع بداية التحذيرات من الموجة الجديدة لانتشار الفايروس، باشرت فرق المجتمع الأهلي بالتأهب للمستقبل القريب، إذ يقول مدير جمعية ساعد التطوعية عصام حبال إن "الموجة الثانية بدأت والطلب على اسطوانات الأوكسجين زاد، لكن الجانب الإيجابي في هذه المرحلة أن الفرق التي كانت تعمل في المرحلة السابقة أصبح لديها خبرة في التعامل مع الأزمة"، مضيفاً أن عدد كبير من هذه الفرق شبكت مع بعضها من أجل مساعدة الناس بأي طريقة للحد من المرض.

© Sputnik . Leen Hamdan سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

وأشار حبال خلال حديثه لـ "سبوتنيك" إلى أن الخوف الأكبر ليس من الفيروس إنما من اعتياد الناس على المرض وتفاعلهم معه.

© Sputnik . Leen Hamdan سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

محاربة أخطاء مواقع التواصل الاجتماعي.. بالمعلومة!

الدكتور عمار شقير أوضح لـ "سبوتنيك" أن مواقع التواصل الاجتماعي هي المكان الأمثل لتبادل الأخطاء والمعلومات المغلوطة المتعلقة بكورونا، والتي تؤذي أفراد المجتمع بشكل كبير، ولهذا السبب عملت منصة الصحة السورية "ميدوز" منذ نشوء الفايروس وحتى اللحظة على نشر المعلومات الصحيحة وتصحيح الخاطئة قدر المستطاع.

© Sputnik . Leen Hamdan سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

السبب ذاته دفع مجموعة من الأطباء السوريين إلى إنشاء فريق "كوفيد بالعربي"، إذ يتحدث مدير الفريق الطبي الدكتور حارث النهر لـ "سبوتنيك" أن بداية الفريق كانت بنشر المعلومات الموثوقة عن الفايروس والتوسع فيما بعد في الحديث عن كورونا وعدة أمراض أخرى ذات صلة، إضافة إلى عدّة نشاطات على الأرض يقوم بها كل من الفريقين للحد من انتشار الفيروس وتخفيف الحمل على المشافي باللجوء للمراجعات المنزلية والاستشارات الهاتفية.

© Sputnik . Leen Hamdan سوريا تتجهز للموجة الثانية من كورونا

يُذكر أن بداية ظهور فيروس كورونا في سوريا، كان بإعلان وزير الصحة السابق نزار يازجي عن أول إصابة بتاريخ 10 آذار- 2020، وتلاها ارتفاع بأعداد الحالات، بينما عاشت البلاد الذروة الحقيقية الأولى للفايروس في شهري نيسان وأيار فشهدت تلك الفترة حزمة من الإجراءات الحكومية للتصدي لخطر كورونا.