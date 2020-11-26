وقالت النيابة، وفق صحيفة "الأيام" البحرينية، إن المتهمين اشتروا سبائك ذهبية بمبالغ تفوق الحد الأقصى المسموح به للدفع نقداً حسب قرار وزير الصناعة والتجارة بالنسبة لمزاولي أنشطة المجوهرات وحاولوا نقلها إلى خارج البلاد دون الإفصاح عنها كما يستوجب ذلك قرار وزير المالية.
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وأكدت أن ذلك يعد مخالفاَ لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا يفيد بضبط 8 أشخاص لدى محاولتهم مغادرة البلاد عبر المنفذ الجوي وبحوزة كل منهم سبيكتين ذهبيتين تم إخفائها (السبائك) في أمتعتهم دون الإفصاح عنها لشؤون الجمارك.
وبالتحري، تم ضبط أصحاب محلين للمجوهرات باعوا تلك السبائك واستلموا قيمتها نقداً بما يجاوز الحد المسموح به، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستجوبت المتهمين الذين اعترفوا بما نسب إليهم من اتهام وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين... حبس 8 آسيويين حاولوا تهريب مجوهرات إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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