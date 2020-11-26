بعد إقلاع أول طائرة اليوم... بدء الرحلات التجارية بين الإمارات وإسرائيل

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الشركة الإماراتية أطلقت اليوم أولى رحلاتها إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وسيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في استقبالها.

وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها عبر "تويتر"، أن رحلة "فلاي دبي" مرت عبر الأجواء السعودية وهي في طريقها إلى إسرائيل.

ونشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، أن رئيس الوزراء سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن غوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية بلاده.

وقال غندلمان:

هذه هي ثمار السلام. أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين في إسرائيل! بيتنا بيتكم.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.