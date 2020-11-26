شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الاقتراض لبناء مسجد؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم الاقتراض لبناء مسجد.

وقال الخثلان، خلال لقاء على قناة “الرسالة” الفضائية إنه لا ينصح بالاقتراض من أجل بناء المسجد.

وأبان أن الاقتراض يُحمِّل ذمة الإنسان دَينًا، والدَين أمره عظيم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم “يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدين”، كما كان الرسول يسأل حين تأتي الجنازة: هل عليه دين؟، فإن قالوا “عليه دين” لم يصل عليه وإن قالوا ليس عليه دين صلى عليه.

وتابع الخثلان: على الإنسان الحرص على عدم الاستدانة ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، متسائلًا: كيف للإنسان أن يأتي بعمل تطوعي ويستدين من أجل ذلك، موضحا أنه أمر غير مقبول، وليس للإنسان أن يستدين من أجل بناء مسجد، ففي حال عدم الاستطاعة فإن بناء المسجد ليس واجبًا عليه.