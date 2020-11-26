شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق على «أبحر الشمالية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الخميس ، مقاطع فيديو لهطول أمطار غزيرة على أبحر الشمالية في جدة. وأظهرت المقاطع المصورة، الأمطار الغزيرة وهي تهطل على أبحر الشمالية مصحوبة بالبرق. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الحالة المطرية “سقيا” التي بدأ تأثيرها منذ فجر اليوم الخميس على عدة مناطق بالمملكة.

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