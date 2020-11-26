شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر”، اليوم الخميس، مقاطع فيديو تُظهر هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة. وأظهر أحد المقاطع المتداولة جريان السيول في أحد الأودية بمنطقة مكة المكرمة. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

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