الفلبين تعتزم شراء مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

من المقرر أن توقع الفلبين غدا الجمعة، اتفاقا لشراء مليوني جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" المحتمل ضد مرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة "بلومبرع" للأنباء اليوم الخميس عن كارليتو جالفيز، كبير مسؤولي شؤون اللقاح والمنفذ الرئيسي لسياسات احتواء تفشي الفيروس، إن الاتفاق يشمل الشركات الخاصة التي سوف تساعد الحكومة في تمويل عملية الشراء.

وأوضح أنه من الممكن إجراء ترتيب مماثل مع شركات تصنيع لقاحات أخرى، إذا كانت الصفقة غير هادفة للربح ويمكن لتلك الشركات خفض الأسعار.

وتعاني الفلبين من ثاني أسوأ تفش لكورونا في جنوب شرق آسيا، حيث بلغ إجمالي الاصابات المسجلة في البلاد 422 ألفا و915 حالة، و8215 حالة وفاة، بحسب أحدث الاحصاءات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكينز"، وذلك على الرغم من انخفاض الإصابات للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر الماضي.