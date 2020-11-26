بعدما أضرب عن الطعام لأكثر من 104 أيام… إسرائيل تفرج عن أسير فلسطيني

ذكر الموقع الإلكتروني "روتر" صباح اليوم الخميس، بأنه تم الإفراج عن ماهر الأخرس بناء على الاتفاق الذي تم مع الحكومة الإسرائيلية، مؤخرا، ردا على تعليقه الإضراب عن الطعام، الذي امتد لأكثر من 103 أيام.

من جانبه، قال قدورة فارس، رئيس "نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم الخميس، إنه تم الإفراج عن الأخرس الذي أضرب عن الطعام 103 أيام احتجاجا على اعتقاله الإداري، على أن يتم نقله إلى مستشفى جامعة النجاح في نابلس لتلقي العلاج بسبب الآثار التي تركها الإضراب الطويل عن الطعام عليه".

وفي السادس من الشهر الجاري، تم التوصل لاتفاق بين الأخرس وبين السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه اليوم، مقابل تعليق إضرابه عن الطعام الذي كاد أن يودي بحياته.

وقال نادي الأسير ‭‭‭"‬‬‬إن الأخرس وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين بالضفة الغربية، شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من يوليو/ تموز 2020، رفضا لاعتقاله، وجرى تحويله لاحقا إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور". ‭‭‭ ‬‬‬

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرس وهو يغادر مستشفى كابلان في إسرائيل على محفة طبية.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وقال النادي "وما يزال الاحتلال يعتقل في سجونه قرابة 350 معتقلا إداريا، بينهم ثلاث أسيرات".