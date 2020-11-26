شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك ناعيا الصادق المهدى: كان آخر رئيس وزراء منتخب فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس حزب "الأمة القومي"، إمام الأنصار الصادق المهدى، وأشار حمدوك، في بيان، إلى أن المهدى كان آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، وأحد أهم رجالات الفكر والسياسة والأدب والحكمة في السودان.
وقال: "كان الإمام الصادق المهدي دالةً للديمقراطية، ونموذجاً للقيادة الراشدة، وصفحةً من الحلم والاطمئنان في زمان نُحت فيه السخط وتوالت الخيبات على صدر كتاب التاريخ، وبرحيله انطفأ قنديلٌ من الوعي يستغرق إشعاله آلاف السنين من عمر الشعوب".
وتوفي المهدي في الامارات، التي نُقل إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء اصابته بفيروس كورونا.
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