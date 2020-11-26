شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإرهاب العراقى يؤكد أن العمليات الأمنية شلت حركة داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جهاز مكافحة الارهاب العراقى، اليوم الخميس، أن العمليات الأمنية الأخيرة شلت حركة عصابات داعش الارهابية، وفقد حواضنها، مبيناً أن التنسيق الاستخباري لازال مستمراً مع قوات التحالف الدولي، واستخبارات الاجهزة الامنية الاخرى.

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمليات الأخيرة لجهاز مكافحة الإرهاب شلت حركة عصابات داعش الارهابية، وانتقالها من منطقة الى أخرى".

وأضاف أن "التنسيق الاستخباري لازال مستمراً، بين جهاز مكافحة الإرهاب واستخبارات الاجهزة الامنية الاخرى، أضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق مع التحالف الدولي".

وأشار إلى أن "عصابات داعش الارهابية الآن تفتقر الى الحواضن، فضلا عن افتقارها القواعد التي من خلاله تؤسس للتخطيط، وشن عملياتها إلارهابية".

وأوضح أن "المرحلة الحالية في عمل جهاز مكافحة الإرهاب، تميزت بالجهد الاستخباراي المكثف، وفق احدث التقنيات الفنية والبشيرة، في ملاحقة فلول داعش الإرهابية، خاصة المستوى القيادي لهذه العصابات".

ولفت إلى أن "تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية، لعب دوراً حقيقياً بتزويد جهاز مكافحة الإرهاب، بمعلومات عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم".